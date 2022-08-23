Genç aşçının ölümünde şüpheli bir durumuna rastlanılmadı - Son Dakika
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Genç aşçının ölümünde şüpheli bir durumuna rastlanılmadı

23.08.2022 17:35
Genç aşçının ölümünde şüpheli bir durumuna rastlanılmadı

Denizli'de annesi tarafından evde ölü olarak bulunan gastronomi bölümü öğrencisinin yapılan ilk otopsisinde şüpheli bir durumuna rastlanılmadığı bildirildi.

Denizli'de annesi tarafından evde ölü olarak bulunan gastronomi bölümü öğrencisinin yapılan ilk otopsisinde şüpheli bir durumuna rastlanılmadığı bildirildi. Genç aşçının vücudundan alınan örnekler, ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara'ya gönderildi.

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Pelitlibağ Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Çanakkale'de eğitimini sürdüren Gastronomi Bölümü 3. Sınıf öğrencisi Mustafa Dolay (21), yaz tatili için Denizli'de yaşayan ailesinin yanına geldi. Dolay'ın işten dönen annesi, içeriye girmek için kapıyı açtığı esnada oğlunun koridorda hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. Annenin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarın ardından adrese gelen sağlık görevlileri, genç aşçının hayatını kaybettiğini belirledi.

Annesi tarafından ölü olarak bulunan Mustafa Dolay'ın cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Yapılan ilk otopsisinde ölümünde her hangi bir şüpheli duruma rastlanılamayan Dolay'ın vücudundan alınan örnekler, ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara'ya gönderildi. Genç yaşta hayatını kaybeden Dolay'ın cenazesi Tavas ilçesine bağlı Karahisar Mahallesi'nde dualarla son yolculuğuna uğurlandı. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Pamukkale, Denizli, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Genç aşçının ölümünde şüpheli bir durumuna rastlanılmadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Genç aşçının ölümünde şüpheli bir durumuna rastlanılmadı - Son Dakika
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