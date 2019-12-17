Denizli'de annesinin terk ettiği 3 aylık bebek koruma altına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli'de annesinin terk ettiği 3 aylık bebek koruma altına alındı - Son Dakika

Denizli'de annesinin terk ettiği 3 aylık bebek koruma altına alındı

6 saat önce

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde annesi tarafından bir arkadaşının evine bırakılarak terk edilen 3 aylık bebek koruma altına alındı.

Denizli'de annesinin terk ettiği 3 aylık bebek koruma altına alındı, System.String[]

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde annesi tarafından bir arkadaşının evine bırakılarak terk edilen 3 aylık bebek koruma altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Muratdede Mahallesi'nde üç gün önce bir arkadaşının evine 3 aylık kız bebeğiyle gelen Suna B. (29), bugün bebeğine bakamayacağını söyleyerek evi terk etti.

Bunun üzerine aile, konuyu emniyet ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, 3 aylık bebeği sağlık kontrolü için hastaneye kaldırdı.

Koruma altına alınan çocuğun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Bu arada Çivril ilçesinde bulunduğu belirlenen anne Suna B. gözaltına alındı. İfadesi alınan anne, işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Suna B'nin, kalbinin delik olduğunu söylediği bebeğine, sağlık ve maddi nedenlerden dolayı bakamayacağını ifade ettiği öğrenildi.

Muratdede Mahallesi, Merkezefendi, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 06:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Kasapoğlu'ndan masasına ödül bırakan CHP'li vekile yanıt: Kartvizit öyle takdim edilmez
Üç aylık bebeğini sığındığı eve bırakıp kaçtı Adıyaman Belediyesi, film izleyemeyen çocuklar için tırın içini sinema salonuna çevirdi ABD Dışişleri Bakanı'ndan Mesut Özil'e destek!

Son Dakika Haberleri
01:28 Libya'da Hafter güçlerinden Trablus'taki yerleşim yerlerine füze saldırısı - Son Dakika
01:26 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "CİMER'e yapılan başvuruların cevaplanma oranı yüzde 91 olmuştur" - Son Dakika
01:14 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye'ye yönelik uluslararası yatırımlar hız kesmeden devam... - Son Dakika
01:04 Putin ve Macron Libya krizini görüştü - Son Dakika
00:56 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ülkemizin dünya teknoloji üretimindeki payını arttırabilmek... - Son Dakika
23:12 Yanlışlıkla bebek arabasına çarpan 17 yaşındaki garsona tekmeli yumruklu saldırı anı kamerada - Son Dakika
22:05 Son Dakika: Dışişleri'nden ABD Senatosu'nun Türkiye'ye yaptırım kararına tepki: Gerekli tedbirler alınacak - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 01:32:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizli'de annesinin terk ettiği 3 aylık bebek koruma altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]