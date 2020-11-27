Denizli'de apartman yöneticileri filyasyon ekibine dahil edildi - Son Dakika

DENİZLİ Valisi Ali Fuat Atik, koronavirüsle mücadele kapsamında site ve apartman yöneticilerinin filyasyon ekiplerine dahil edildiğini açıkladı.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, kentin koronavirüsle mücadeledeki son durumunu değerlendirdi. Vali Atik, dünyada olduğu gibi Türkiye ve Denizli'de koronavirüs vaka sayılarında ciddi anlamda artışlar görüldüğünü belirtti. Vaka sayılarının yüksek olduğu ilk 15 ilin dışına çıktıklarını ifade eden Vali Atik, "Bu bizim için yeterli değil. 3- 4 ay önce vaka sayıları yok denecek kadar azdı. Bu hızlı bir yükselme trendine girdi. Şu an sayılar yönetilebilir durumda ancak kontrol altına almazsak, tedbirlere uymazsak yönetilemez hale gelir. Bizim en büyük korkumuz ve çekincemiz sürecin yönetilemez hale gelmesi. Şu an böyle bir riskimiz mevcut değil. Denizli olarak kararlılıkla bu işin üstesinden geleceğiz. Sokakta zaman zaman tebdili kıyafetle geziyorum. Vatandaşlarımız yüzde 100'e yakın maske mesafe hijyen kurallarına uyuyorlar. Buna rağmen vakalarda artış var. Bunun tek sebebi sosyal hareketlilik. Komşu ve akraba ziyaretleri olduğunu değerlendiriyoruz. Vatandaşlarımıza çağrımız, bir müddet bu ziyaretlere sosyal hareketliliği ara vermeleri. Ara verirsek bundan 3-4 ay önceki güzel günlere döneceğiz" dedi.

APARTMAN YÖNETİCİLERİ FİLYASYON EKİPLERİNE DAHİL EDİLDİİl Hıfzıssıhha Kurulu olarak koronavirüs vakalarındaki hızlı yükselişi durdurmak için çalışmaların sürdüklerini vurgulayan Vali Atik, bu kapsamda yeni ve önemli kararlar aldıklarını kaydetti. Apartman ve site yöneticilerini filyasyon ekiplerine dahil ettiklerini açıklayan Vali Atik, "Apartman yöneticileri filyasyon ekiplerimize yardımcı olacak. O binada eğer filyasyon kurallarına aykırı harekette bulunulursa bizimle irtibat kuracak. Ekiplerimiz kuralları ihlal edilmesini engellemek için bu doğrultuda harekete geçecek. Apartmanlara dışarıdan gelen tamirci, su tesisatçısı gibi seyyar iş kollarında çalışanlar HES kodu soracaklar. İş yaptıracak ev sahipleri de gelenlerden HES kodu talep edecek. Bu şekilde halkımızın sağlığını koruma altına almaya yönelik önleyici tedbirler aldık" diye konuştu.'KOMŞU, AKRABA ZİYARETLERİ YAPMAYIN UYARISI'Vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet etmesi konusunda uyaran Vali Atik, şöyle devam etti:

"İnşallah güzel günleri hep birlikte göreceğiz. Bunu yapabilmemiz için vatandaşlarımızın, maske mesafe hijyen kuralına riayet etmesi gerekiyor. Sosyal hareketliliği azalmaları, komşu, akraba ziyaretlerini yapmamalarını tavsiye ediyoruz. Ancak bu şekilde kurallara uyarsak başarılı olacağız. En kısa zamanda bu koronavirüsten kurtulmak istiyoruz. Ben tüm vatandaşlarımızı kurallara uymaya davet ediyorum. El birliğiyle bu illetten kurtulalım. Hep birlikte güzel günleri görelim."