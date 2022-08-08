4. kattan düşen Gönül bebek yaşama tutunamadı - Son Dakika
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4. kattan düşen Gönül bebek yaşama tutunamadı

08.08.2022 10:16
4. kattan düşen Gönül bebek yaşama tutunamadı

Denizli'de apartmanın 4. katından beton zemine düşen 1 yaşındaki Gönül bebek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Denizli'de apartmanın 4. katından beton zemine düşen 1 yaşındaki Gönül bebek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Hacıkaplanlar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 1 yaşındaki Gönül Bat, apartmanın 4. katından dengesini kaybetmesi sonucu beton zemine düştü. Sesleri duyan aile gözyaşları içinde aşağıya inerek kanlar içinde kalan kızlarını gördü. Komşuların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Gönül bebeği ağır yaralı olarak hastaneye kaldırdı. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin binada yapmış olduğu çalışmaların ardından Gönül bebekten acı haber geldi. Gönül bebek doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Acı haberi alan aile ise gözyaşlarına boğuldu.

Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Pamukkale, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 4. kattan düşen Gönül bebek yaşama tutunamadı - Son Dakika

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