Denizli'de apartmanın bahçesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Denizli'de apartmanın bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

6 saat önce

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir evin bahçesinde çıkan yangın, maddi hasara yol açtı.

Denizli'de apartmanın bahçesinde çıkan yangın söndürüldü, System.String[]

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir evin bahçesinde çıkan yangın, maddi hasara yol açtı.


Zeytinköy Mahallesi Kılınç Arslan Caddesi'nde Zülfikar Ötken'e ait 3 katlı apartmanın bahçesinde bulunan plastik malzemeler henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Alevlerin ikinci katın balkonuna kadar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bu sırada çevrede bulunan vatandaşlar evlerindeki bahçe hortumuyla yangına müdahale etti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, evin dış kısmında ve bahçede hasara yol açtı.

Zeytinköy, Pamukkale, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 07:14 Kaynak: AA
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