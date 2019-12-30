Denizli'de apartta yaşanan patlamada yaralı sayısı 5'e yükseldi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de apartta yaşanan patlamada yaralı sayısı 5'e yükseldi - Son Dakika

Denizli'de apartta yaşanan patlamada yaralı sayısı 5'e yükseldi

6 saat önce

Denizli'de bir apartta henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen patlamada 2'si yabancı uyruklu 5 kişi yaralandı.

Denizli'de apartta yaşanan patlamada yaralı sayısı 5'e yükseldi, System.String[]

Denizli'de bir apartta henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen patlamada 2'si yabancı uyruklu 5 kişi yaralandı. Ortalığın savaş alanına döndüğü ve dairenin duvarlarının dahi yıkıldığı patlama sonrası büyük panik yaşanırken, çıkan yangın itfaiyenin zamanında müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alındı.


Olay, Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi 4095 Sokak'ta bulunan bir apartta meydana geldi. Öğle saatlerinde yaşanan olayda, bir apartın 2. katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonrası ortalık adeta savaş alanına dönerken, Nastaran Mohommadı (37), Yoosef Ranmanae Sevıgıhıazar (38) isimli yabancı uyruklu şahıslar ile Melile Hoşgören, Funda Bürüç ve Sekip Karakuş yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Denizli Devlet ve Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) hastanelerine kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ciddiyetini koruduğu ve vücudunda yanıklar olduğu belirtildi.


Patlama sonrası daire alev alev yanarken, ihbar sonrası olay yerine gelen itfaiye ekipleri hızla yangına müdahale etti. Alevlerin apartın tamamını sarması engellendi. Yangın, yaklaşık 1 saatlik müdahale sonrası kontrol altına alınarak söndürüldü. Patlamada, dairenin duvarları dahi yıkıldı.


"Patlama deprem olmuş gibi sarsıntıya neden oldu"


Olayın görgü tanıklarından biri, patlamanın deprem gibi sarsıntıya neden olduğunu ve büyük korku yaşadıklarını belirtti. Yaralıların bazılarının balkon ve pencerelerden atladığını ifade eden Ahmet Yeşil, olay sonrası yardım etmek için hemen yaralıların yanına koştuklarını dile getirdi.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - DENİZLİ

Pamukkale, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 01:30 Kaynak: İHA
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