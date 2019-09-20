Son Dakika Haberleri: Denizli'de arabasıyla şarampole yuvarlanan öğretmen yaralandı
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Denizli'de arabasıyla şarampole yuvarlanan öğretmen yaralandı

12 dakika önce

Denizli'nin Kale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, öğretmen sürücünün kullandığı otomobil şarampole uçtu.

Denizli'de arabasıyla şarampole yuvarlanan öğretmen yaralandı, System.String[]

Denizli'nin Kale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, öğretmen sürücünün kullandığı otomobil şarampole uçtu.


Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinden Özlüce Mahallesi istikametine giden Serap Ş. yönetimindeki 20 AAC 192 plakalı otomobil, sürücüsünün Habipler mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesi kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine, 112 Sağlık ve Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıyı çıkartarak 112 sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı, sağlık ekiplerince Kale Devlet Hastanesine kaldırıldı. Serap Ş., Kale'de yapılan ilk müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi.


Bir ilkokulda sınıf öğretmeni olan Serap Ş.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - DENİZLİ

Denizli, Kale, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 04:25 Kaynak: İHA
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