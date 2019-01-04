Son Dakika Haberleri: Denizli'de Araç Sayısı 404 Bin 676'ya Ulaştı

Denizli'de Araç Sayısı 404 Bin 676'ya Ulaştı

1 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu 2018 yılı Kasım ayı 'Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri'ni yayımladı.

Denizli'de Araç Sayısı 404 Bin 676'ya Ulaştı, System.String[]
Türkiye İstatistik Kurumu 2018 yılı Kasım ayı 'Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri'ni yayımladı. Buna göre Denizli'de ki toplam araç sayısı 404 bin 676'ya ulaştı.

TÜİK verilerine göre, Denizli'de 2017 yılı Kasım ayında toplam araç sayısı 392 bin 787 iken, 2018 yılı Kasım ayında bu oran yüzde 3 oranında artış göstererek 404 bin 676'ya ulaştı. Kentteki araçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde 195 bin 271 adet otomobil, 7 bin 31 adet minibüs, 4 bin 57 adet otobüs, 63 bin 530 adet kamyonet, 12 bin 186 adet kamyon, 70 bin 403 adet motosiklet, 51 bin 321 adet traktör ve 877 adet özel amaçlı araç bulunduğu belirtildi. Oransal olarak en fazla artış yüzde 6 ile özel amaçlı taşıtlara gerçekleşirken, adet bakımından en fazla artış 5 bin 883 adet ile otomobilde gerçekleşti.

2018 yılı Kasım ayında Denizli'de toplam 9 bin 704 taşıtın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçlar içinde ilk sırada 6 bin 716 adet ile otomobil yer alırken, ardından bin 722 adet ile kamyonet, 485 adet ile traktör, 317 adet ile motosiklet, 202 adet ile minibüs, 185 adet ile kamyon, 69 adet ile otobüs ve 8 adet ile özel amaçlı araçlar geldi. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:28 Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Denizli, Güncel
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