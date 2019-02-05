Son Dakika Haberleri: Denizli'de Araç Sayısı 404 Bin 979'a Ulaştı

Denizli'de Araç Sayısı 404 Bin 979'a Ulaştı

49 dakika önce

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 yılı Aralık ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri'ni yayımladı.

Denizli'de Araç Sayısı 404 Bin 979'a Ulaştı, System.String[]
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 yılı Aralık ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri'ni yayımladı. Buna göre Denizli'de geçtiğimiz aralık ayında toplam araç sayısı 404 bin 979'a ulaştı.

2017 yılı Aralık ayında toplam araç sayısı 394 bin 331 iken, 2018 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 oranında bir artış göstererek 404 bin 979'a ulaştı. Otomobil sayısı 2018 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 artışla 195 bin 411'e ulaştı. Kentteki araçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde 195 bin 411 adet otomobil, 7 bin 42 adet minibüs, 4 bin 47 adet otobüs, 63 bin 617 adet kamyonet, 12 bin 145 adet kamyon, 70 bin 412 adet motosiklet, 51 bin 426 adet traktör ve 879 adet özel amaçlı araç bulunduğu belirtildi.

Ayrıca 2018 yılı Aralık ayında Denizli'de toplam 9 bin 882 taşıtın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçlar içinde ilk sırada 6 bin 778 adet ile otomobil yer alırken, ardından bin 825 adet ile kamyonet, 503 adet ile traktör, 270 adet ile motosiklet, 215 adet ile kamyon, 207 adet ile minibüs, 67 adet ile otobüs ve 17 adet ile özel amaçlı araçlar geldi. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 03:17 Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık, Denizli, Güncel
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