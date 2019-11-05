Son Dakika Haberleri: Denizli'de araç sayısı 409 bin 958'e ulaştı
Son Dakika Güncel Denizli'de araç sayısı 409 bin 958'e ulaştı

Denizli'de araç sayısı 409 bin 958'e ulaştı

6 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılı Eylül ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini yayımladı.

Denizli'de araç sayısı 409 bin 958'e ulaştı, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılı Eylül ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini yayımladı. Buna göre, Denizli'de ki araç sayısı 409 bin 958'e ulaştı.


TÜİK'ten yapılan yazılı açıklamada, 2018 yılı Eylül ayında toplam araç sayısı 403 bin 646 iken, 2019 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 oranında bir artış göstererek 409 bin 958'e ulaştı.


Otomobil sayısı 2019 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 artışla 197 bin 322'ye ulaştı. Denizli'deki araçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde 197 bin 322 adet otomobil, 7 bin 77 adet minibüs, 3 bin 969 adet otobüs, 64 bin 638 adet kamyonet, 12 bin 64 adet kamyon, 71 bin 898 adet motosiklet, 52 bin 114 adet traktör ve 876 adet özel amaçlı araç bulunduğu belirtildi.


2019 yılı Eylül ayında Denizli'de toplam 13 bin 385 taşıtın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçlar içinde ilk sırada 9 bin 290 adet ile otomobil yer aldı. - DENİZLİ

Türkiye İstatistik Kurumu, Denizli, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 04:06 Kaynak: İHA
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