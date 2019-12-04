Son Dakika Haberleri: Denizli'de araç sayısı 410 bin 533'e ulaştı
Son Dakika Güncel Denizli'de araç sayısı 410 bin 533'e ulaştı - Son Dakika

Denizli'de araç sayısı 410 bin 533'e ulaştı

6 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılı Ekim ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini yayımladı.

Denizli'de araç sayısı 410 bin 533'e ulaştı, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılı Ekim ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini yayımladı. Buna göre Denizli'de ki araç sayısı 410 bin 533'e ulaştı.


Konu ile ilgili TÜİK'ten yapılan yazılı açıklamada, 2018 yılı Ekim ayında toplam araç sayısı 404 bin 209 iken, 2019 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre bu rakam yüzde 1,6 oranında bir artış göstererek 410 bin 533 oldu.


Otomobil sayısı 2019 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 artışla 197 bin 492'ye ulaştı. Denizli'deki araçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde 197 bin 492 adet otomobil, 7 bin 86 adet minibüs, 3 bin 959 adet otobüs, 64 bin 749 adet kamyonet, 12 bin 49 adet kamyon, 72 bin 61 adet motosiklet, 52 bin 264 adet traktör ve 873 adet özel amaçlı araç olduğu belirtildi.


2019 yılı Ekim ayında ayrıca Denizli'de toplam 15 bin 251 taşıtın devri yapıldı. - DENİZLİ

Türkiye İstatistik Kurumu, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 11:12 Kaynak: İHA
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