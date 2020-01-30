Denizli'de araç sayısı 410 bin 598'e ulaştı - Son Dakika
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Denizli'de araç sayısı 410 bin 598'e ulaştı

6 saat önce

Denizli'de Aralık ayı itibariyle toplam araç sayısı 410 bin 598'e ulaştı.

Denizli'de araç sayısı 410 bin 598'e ulaştı, System.String[]

Denizli'de Aralık ayı itibariyle toplam araç sayısı 410 bin 598'e ulaştı.


2018 yılı Aralık ayında toplam araç sayısı 404 bin 979 iken, 2019 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 oranında artış göstererek 410 bin 598'e ulaştı. Otomobil sayısı yüzde 0,9 artışla 197 bin 127'ye ulaştı. Denizli'deki araçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde; 197 bin 127 adet otomobil, 7 bin 136 adet minibüs, 3 bin 942 adet otobüs, 64 bin 769 adet kamyonet, 12 bin 026 adet kamyon, 72 bin 162 adet motosiklet, 52 bin 536 adet traktör ve 900 adet özel amaçlı araç bulunuyor.


2019 yılı Aralık ayında ise toplam 16 bin 613 taşıtın devri yapıldı. - DENİZLİ

Denizli, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 12:12 Kaynak: İHA
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