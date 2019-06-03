Denizli'de araç yangını
1 saat önce
Denizli'de seyir halinde alev alan otomobilin sürücüsü yangını son anda fark ederek canını kurtardı.
Denizli
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 03:50 Kaynak: İHA
'de seyir halinde alev alan otomobilin sürücüsü yangını son anda fark ederek canını kurtardı.
Edinilen bilgilere göre, olay Sümer Mahallesi
'nde meydana geldi. Fahrettin Yüce 20 EU 870 plakalı aracı ile trafikte seyir halindeyken otomobilin motor kısmının bulunduğu ön kaputtan dumanlar çıktığını gördü. Ardından aracı durdurarak aşağı inen Yüce, otomobil alev alınca çevredekilerden yardım isteyip, itfaiyeyi aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen Denizli Büyükşehir İtfaiye
Daire Başkanlığına bağlı ekipler, yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek söndürme çalışması başlattı. Yangın itfaiyenin yaklaşık 20 dakikalık müdahalesi sonrası söndürüldü.
Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda yapılan ilk tespitlerde yangının aracın LPG sisteminde yaşanan bir arızadan dolayı kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinden duruluyor. - DENİZLİ
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