Son Dakika Haberleri: Denizli'de araç yangını
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Denizli'de araç yangını

1 saat önce

Denizli'de seyir halinde alev alan otomobilde hasar oluştu.

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Denizli'de seyir halinde alev alan otomobilde hasar oluştu.
Alınan bilgiye göre, Sümer Mahallesi istikametine giden Fahrettin Yüce'nin kullandığı 20 EU 870 plakalı otomobilin motor bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alev alan aracını park eden Yüce, itfaiyeye haber verdi.
Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, otomobildeki yangını söndürdü.
Otomobilin motor bölümünde hasar oluştuğu belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 04:48 Kaynak: AA
Sümer Mahallesi, Denizli, Güncel
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