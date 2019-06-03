Denizli'de araç yangını
1 saat önce
Denizli'de seyir halinde alev alan otomobilde hasar oluştu.
Denizli
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 04:48 Kaynak: AA
'de seyir halinde alev alan otomobilde hasar oluştu.
Alınan bilgiye göre, Sümer Mahallesi
istikametine giden Fahrettin Yüce'nin kullandığı 20 EU 870 plakalı otomobilin motor bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alev alan aracını park eden Yüce, itfaiyeye haber verdi.
Denizli Büyükşehir İtfaiye
Daire Başkanlığına bağlı ekipler, otomobildeki yangını söndürdü.
Otomobilin motor bölümünde hasar oluştuğu belirtildi.
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