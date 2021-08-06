Denizli'de aracıyla çarptığı köpek telef olan sürücü kaçtı - Son Dakika

Denizli'de aracıyla çarptığı köpek telef olan sürücü kaçtı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çarptığı köpek telef olan aracın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çarptığı köpek telef olan aracın yakalanması için çalışma başlatıldı. Alınan bilgiye göre, Berke F'nin (16), İncilipınar Parkı'nda gezdirdiği köpeği kaldırımdan yola çıktı. O sırada 3397 Sokak'tan 3370 Sokak istikametine giden ve plakası alınamayan bir otomobil, köpeğe çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı. Köpek telef olurken, Berke F'nin annesi durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler, sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Kazaya tanık olan Yağmur Aleyna Hallaç, "Komşumuzun köpeğiydi, çok seviyorduk, onu kaybetmek istemezdik. Köpeği ezen kişinin yakalanmasını istiyoruz." dedi.

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