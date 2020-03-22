Denizli'de araçlara ücretsiz dezenfeksiyon hizmeti - Son Dakika
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Denizli'de araçlara ücretsiz dezenfeksiyon hizmeti

6 saat önce

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir akaryakıt istasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında müşterilerinin araçlarını ücretsiz dezenfekte ediyor.

Denizli'de araçlara ücretsiz dezenfeksiyon hizmeti, System.String[]

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir akaryakıt istasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında müşterilerinin araçlarını ücretsiz dezenfekte ediyor.

Yunus Emre Mahallesi'ndeki istasyona gelen müşterilerin araçları, koruyucu tulum giyen görevli tarafından dezenfekte ediliyor.

Şirket yetkilisi Hüseyin Kesici, AA muhabirine, dünyayı kasıp kavuran koronavirüs konusunda Türkiye'de yetkililerin gerekli tedbirleri aldığını ve almaya devam ettiğini belirtti.


Herkesi etkileyen bu salgınla mücadele konusunda ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını dile getiren Kesici, "Alınan tedbirlerin uygulanması ile ülkemiz bunun üstesinden gelecektir. Biz de bu konuda elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Birlik ve beraberlikle bu zorluğu aşacağımızdan eminim. Gücümüz nispetinde bu mücadeleye destekte bulunmaya çalışıyoruz. Tüm müşterilerimizin araçlarını ücretsiz dezenfekte ediyoruz. Hep birlikte bu süreci atlatacağımıza inanıyorum." dedi.


Müşterilerden Fatih Saltık ise hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yetkililere teşekkür eti.

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Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 09:10 Kaynak: AA

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