Denizli'de Aralık Ayın da 2 Bin 502 Konut Satıldı
27 dakika önce
Türkiye İstatistik Kurumu 2018 yılı Aralık ayı Konut Satış İstatistiklerini yayımladı.
Türkiye İstatistik Kurumu
2018 yılı Aralık
ayı Konut Satış İstatistiklerini yayımladı. Buna göre Denizli
'de aralık ayın da 2 bin 502 konut satıldı.
Denizli'de konut satışları 2018 Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,3 oranında artarak 2 bin 502 oldu. Bu satışların bin 651'i ilk satış, 851'i ikinci el satış olarak gerçekleşti. Denizli Türkiye genelinde konut satışında yüzde 1,8'lik payla 16. sırada yer aldı. Denizli'de ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 80 oranında azalış göstererek 117 oldu. 117 ipotekli satışın 60'ı ilk satış, 57'si ikinci el satış olarak gerçekleşti. Kentte diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 76,8 oranında artış göstererek 2 bin 385 oldu. Bu satışların bin 591'i ilk satış, 794'ü ikinci el satış olarak gerçekleşti. - DENİZLİ
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:22 Kaynak: İHA
Düzenlediği Sahte Evrakla Devletten 70 Bin Lira Fazla Maaş Aldı
Avrupa, Rusya'dan İthal Ettiği S-400 Sopasının İsminin Değişmesini İstedi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan 3600 Ek Gösterge Açıklaması
Tesettüre Giren Ünlü Türkücü Güler Işık: Kadın Sesi Günah Diye Şarkı Söylemeyi Bıraktım