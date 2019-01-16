Son Dakika Haberleri: Denizli'de Aralık Ayın da 2 Bin 502 Konut Satıldı

Denizli'de Aralık Ayın da 2 Bin 502 Konut Satıldı

27 dakika önce

Türkiye İstatistik Kurumu 2018 yılı Aralık ayı Konut Satış İstatistiklerini yayımladı.

Denizli'de Aralık Ayın da 2 Bin 502 Konut Satıldı, System.String[]
Türkiye İstatistik Kurumu 2018 yılı Aralık ayı Konut Satış İstatistiklerini yayımladı. Buna göre Denizli'de aralık ayın da 2 bin 502 konut satıldı.

Denizli'de konut satışları 2018 Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,3 oranında artarak 2 bin 502 oldu. Bu satışların bin 651'i ilk satış, 851'i ikinci el satış olarak gerçekleşti. Denizli Türkiye genelinde konut satışında yüzde 1,8'lik payla 16. sırada yer aldı. Denizli'de ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 80 oranında azalış göstererek 117 oldu. 117 ipotekli satışın 60'ı ilk satış, 57'si ikinci el satış olarak gerçekleşti. Kentte diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 76,8 oranında artış göstererek 2 bin 385 oldu. Bu satışların bin 591'i ilk satış, 794'ü ikinci el satış olarak gerçekleşti. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:22 Kaynak: İHA

Ekonomi
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