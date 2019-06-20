Son Dakika Haberleri: Denizli'de arama çalışması başlatılan kayıp kişi bulundu
Son Dakika Güncel Haber

Denizli'de arama çalışması başlatılan kayıp kişi bulundu

1 saat önce

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, 4 gündür kendisinden haber alınamayan ve arama çalışması başlatılan esnaf, Sarayköy ilçesinde bulundu.

Denizli'de arama çalışması başlatılan kayıp kişi bulundu, System.String[]
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, 4 gündür kendisinden haber alınamayan ve arama çalışması başlatılan esnaf, Sarayköy ilçesinde bulundu.
Pazartesi gününden bu yana kayıp olan Özay Öztürk'ün (47) bulunması için arama kurtarma çalışmaları sürerken Sarayköy ilçesinde polise adres soran kişinin kimlik kontrolü sırasında kayıp kişi olduğu belirlendi.
Öztürk, ailesine teslim edildi.
Evli ve 3 çocuk babası Öztürk'ten pazartesi günü işe gitmek üzere evinden ayrıldıktan sonra haber alamaması üzerine, yakınları kayıp ihbarında bulunmuş, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda çalışma başlatılmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 12:06 Kaynak: AA
Merkezefendi, Sarayköy, Denizli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Binali Yıldırım: İstanbul seçimi yapıyoruz sözde, herkes burnunu soktu Şile'de korkutan görüntü: Denizde hortum çıktı İmparator İbrahim Tatlıses: Tayyip Erdoğan için ölürüm Sağanak yağışın etkili olduğu Beykoz'da göle dönen yolda minibüs mahsur kaldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 13:59:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizli'de arama çalışması başlatılan kayıp kişi bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]