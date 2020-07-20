Denizli'de arama çalışması başlatılan kayıp kişi bulundu - Son Dakika

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kendisinden haber alınamayan ve arama çalışması başlatılan kişi, tarlasında baygın halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Dodurga Mahallesi'nde yaşayan 50 yaşındaki Yusuf Akyol'un dün akşam eve dönmemesi üzerine ailesi jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

İhbar üzerine jandarma ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ve TRAC ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Ekiplerce Gümüş Mahallesi'ndeki tarlasında bulunan ve bilincinin yerinde olmadığı bildirilen Akyol, 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.

Akyol, Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldı.