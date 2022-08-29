AKUT DENİZLİ EKİBİ, 30 AĞUSTOS'U ZEYBEK OYNAYARAK KUTLADI

DENİZLİ'de Arama Kurtarma Derneği (AKUT), 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı, Büyük Taarruz'un 100. yılında 10 kadın ve 16 erkek gönüllü katılımıyla daha önce büyük depremlerle yıkılan ve kazı çalışmaları devam eden Laodikya ve Hierapolis antik kentlerinde zeybek oynayarak kutladı.

AKUT Arama Kurtarma Derneği'nin 30 Ağustos Büyük Taarruz'un 100. yılı için gerçekleştirdiği çeşitli etkinlikler kapsamında

AKUT Denizli ekibi, 10 kadın ve 16 erkek gönüllüsünün katılımı ile özel bir dans gösterisi ve video çekimi gerçekleştirdi. Çekimleri Denizli'de milattan sonraki ilk yıllarda, büyüklüğünün 8-9 olduğu tahmin edilen depremlerle yıkılan ve kazı çalışmaları halen devam eden antik kentler Laodikya'da ve Hierapolis'te yapıldı. AKUT'un gönüllüleri antik kentlerde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı, Büyük Taarruz'un 100. yılında birlikte zeybek oynayarak kutladı. AKUT'un etkinliği Delikliçınar Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nda saygı duruşuyla sona erdi.

AKUT Denizli ekip Lideri Cengizhan Öztürk, çocukluklarından beri tutkunu oldukları 'zeybek'i AKUT kırmızısıyla buluşturma fikrinin uzun süredir akıllarında olduğunu belirterek, "30 Ağustos Zafer Bayramı'nı bu görsel şölenle anmak bizim için gurur verici. Ayrıca bu dans gösterisi ve çekimleri, milattan sonraki ilk yıllarda, 8-9 büyüklüğünde olduğu tahmin edilen depremlerle yıkılan ve kazı çalışmaları halen devam eden antik kentler Laodikya ve Hierapolis'te yapmaktan ayrıca mutluluk duyduk. Memleketimiz için can kurtarmaya ve atalarımızdan kalan değerlerimizi korumaya devam edeceğiz" dedi.