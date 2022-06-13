Denizli'de aranan 112 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Denizli'de aranan 112 şüpheli tutuklandı

13.06.2022 16:15
Denizli'de aranan 112 şüpheli tutuklandı

Denizli'de gerçekleştirilen ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 214 farklı adres kontrol edildi.

Denizli'de gerçekleştirilen ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 214 farklı adres kontrol edildi. Denetim ve sorgulamalarda 52 bin 244 kişi sorgulanırken aranması olan 112 şüpheli tutuklandı.

Denizli'de gerçekleştirilen ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 214 farklı adres kontrol edildi. Denetimlerde 52 bin 244 kişinin GBT ve UYAP sorgulamaları yapıldı. Bir kafede yapılan denetimde ruhsata aykırı işletildiği tespit edilerek idari işlem gerçekleştirildi. Ayrıca, il genelinde meydana gelen asayişe müessir olaylar ile adli makamlardan gelen yakalama müzekkerelerine istinaden yakalanan 112 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Yapılan çalışmalar neticesinde, 6 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 1 adet bıçak, 1 adet çalıntı kamyon, 5 adet çalıntı motosiklet, 1 adet çalıntı su tankeri ve 4 adet inşaat kalıbı ele geçirildi.

2 ayrı apart yetkilisine 26 bin 782 TL idari para cezası

Eğlence, umuma açık istirahat, geçici konaklama ve araç kiralama firmalarında 214 farklı adres kontrol edildi. Adreslerde kimlik bildirme kanunu çerçevesince, yapılan kontrol ve denetimler neticesinde, 6 ayrı araç kiralama firmasına, 8 ayrı adreste bulunan toplam 92 apart dairesi kontrol edildi. Denetimler sonunda 2 ayrı apart yetkilisine 26 bin 782 TL idari para cezası uygulandı. - DENİZLİ

Denizli'de aranan 112 şüpheli tutuklandı
Denizli'de aranan 112 şüpheli tutuklandı
Denizli'de aranan 112 şüpheli tutuklandı
Denizli'de aranan 112 şüpheli tutuklandı
Denizli'de aranan 112 şüpheli tutuklandı

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Kaynak: İHA

Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de aranan 112 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de aranan 112 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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