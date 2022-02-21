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Denizli'de aranan 144 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Denizli'de aranan 144 şüpheli tutuklandı

21.02.2022 17:16
Denizli'de aranan 144 şüpheli tutuklandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapmış olduğu ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 492 farklı adres kontrol edildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapmış olduğu ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 492 farklı adres kontrol edildi. Denetim ve sorgulamalarda 69 bin 423 kişi sorgulandı. Kumar operasyonlarında 7 kişiye idari para cezası, fuhuş olaylarında ise 2 kişiye 'Fuhuşa Teşvik Aracılık veya Zorlama' suçundan adli işlem uygulandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 14 ile 20 Şubat 2022 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 492 farklı adres kontrolü gerçekleştirdi. Denetimlerde 69 bin 423 kişinin GBT, HES kodu ve UYAP sorgulamaları kontrol edildi. Kumar operasyonlarında bir kahvehanede kumar oynayan 7 kişiye 14 bin 552 TL idari yaptırım uygulanırken, 2 kişiye ise "Kumar Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlama" suçundan adli işlem yapıldı. Bir adreste meydana gelen fuhuş olayında, 2 kişiye "Fuhuşa Teşvik Aracılık veya Zorlama" suçundan adli işlem yapılırken, 2 kişiye toplam 2 bin 342 TL idari yaptırım cezası uygulandı.

144 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı

Ayrıca, il genelinde meydana gelen asayişe müessir olaylar ile adli makamlardan gelen yakalama müzekkerelerine istinaden yakalanan 144 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Yapılan çalışmalar neticesinde, 3 adet tabanca, 7 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 9 adet bıçak, 48 adet tabanca fişeği, 97 adet av tüfeği fişeği, 1 adet çalıntı otomobil, 3 adet çalıntı demir kapı ve kumar oyununda kullanılan bin TL para ele geçirildi. - DENİZLİ

Denizli'de aranan 144 şüpheli tutuklandı
Denizli'de aranan 144 şüpheli tutuklandı
Denizli'de aranan 144 şüpheli tutuklandı
Denizli'de aranan 144 şüpheli tutuklandı

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Emniyet Müdürlüğü, Türk Lirası, Denizli, Kumar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de aranan 144 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizli'de aranan 144 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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