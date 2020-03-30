Denizli'de aranan 65 kişi yakalandı - Son Dakika

Denizli'de aranan 65 kişi yakalandı
6 saat önce
Denizli'de, haklarında arama kararı bulunan 65 kişi yakalandı.
Denizli'de, haklarında arama kararı bulunan 65 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin muhtelif bölgelerinde yaptığı uygulamalarda 17 bin 140 kişinin kimlik bilgilerini sorguladı.
Çeşitli suçlardan aranan 65 kişi işlemleri için emniyete götürüldü.
Şüphelilerden 24'ü cezaevine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 06:52 Kaynak: AA
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