Denizli'de aranan 78 yabancı adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Denizli'de aranan 78 yabancı adliyeye sevk edildi

01.02.2021 18:02
Denizli'de aranan 78 yabancı adliyeye sevk edildi, System.String[]

- İçişleri Bakanlığınca 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen Aranan Şahıslar ve Göçmen Kaçakçılığı Uygulamasında çeşitli suçlardan Denizli'de aranan 78 yabancı uyruklu şüpheli yakalanarak adli mercilere sevk edildi.

- İçişleri Bakanlığınca 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen Aranan Şahıslar ve Göçmen Kaçakçılığı Uygulamasında çeşitli suçlardan Denizli'de aranan 78 yabancı uyruklu şüpheli yakalanarak adli mercilere sevk edildi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü birimlerince ülke genelinde eş zamanlı olarak "Aranan Şahıslar ve Göçmen Kaçakçılığı Uygulaması" yapıldı. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 30 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirilen uygulama kapsamında Denizli genelinde 73 adrese ve 13 ayrı bölgeye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlar neticesinde, çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan 30 kişi ile izinsiz çalıştığı tespit edilen 26 kişi, vize ihlali yapan 1 kişi ve ülkeye kaçak girdiği tespit edilen 17 yabancı uyruklu şahıs olmak üzere toplam 78 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı. Şüpheliler yakalanarak adli mercilere sevk edildi.

(İHA)

Göç idaresi genel müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı, Denizli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Denizli'de aranan 78 yabancı adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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