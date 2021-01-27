Denizli'de aranan hükümlü saklandığı evde yakalandı - Son Dakika

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, hakkında 13 yıl hapis cezası bulunan hükümlü, saklandığı evde yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.
Bir akrabasının evinde saklandığı tespit edilen firari hükümlü, jandarmanın operasyonuyla yakalandı.
Adliyeye sevk edilen S.A, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
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