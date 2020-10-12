Denizli'de aranan şahıslara yönelik operasyon; 1 tutuklama - Son Dakika

Denizli'de aranan şahıslara yönelik operasyon; 1 tutuklama

12.10.2020 16:14
Denizli'de aranan şahıslara yönelik operasyon; 1 tutuklama, System.String[]

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahıslara düzenlenen operasyon sonucunda 2 şahıs gözaltına alınırken biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahıslara düzenlenen operasyon sonucunda 2 şahıs gözaltına alınırken biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü hakkında yakalama emri bulunan ve aranan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Hakkında Vergi Usul Kanuna Muhalefet suçundan aranması bulunan 1 şüpheli şahıs yakalanırken hakkında adli işlem yapıldı. Resmi Belgede Sahtecilik suçundan aranan 1 şahıs ise yakalanarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - DENİZLİ

Denizli'de aranan şahıslara yönelik operasyon; 1 tutuklama

Emniyet Müdürlüğü, Operasyon, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de aranan şahıslara yönelik operasyon; 1 tutuklama - Son Dakika

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