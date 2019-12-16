Denizli'de aranması olan 181 şahıs yakalandı, 62'si tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de aranması olan 181 şahıs yakalandı, 62'si tutuklandı - Son Dakika

Denizli'de aranması olan 181 şahıs yakalandı, 62'si tutuklandı

7 saat önce

Denizli'de karıştıkları çeşitli suçlardan aranması olan 181 şahıs polis tarafından yakalanırken, şahıslardan 62'si çıkarıldıkları mahkemeler tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Denizli'de aranması olan 181 şahıs yakalandı, 62'si tutuklandı, System.String[]

Denizli'de karıştıkları çeşitli suçlardan aranması olan 181 şahıs polis tarafından yakalanırken, şahıslardan 62'si çıkarıldıkları mahkemeler tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.


Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, 9-15 Aralık tarihleri arasında adli makamlardan gelen yakalama müzekkerelerine istinaden 181 şahsın yakalandığı belirtildi. İşlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şahıslardan 62'si çıkarıldıkları mahkemeler tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildiği bildirildi. - DENİZLİ

Emniyet Müdürlüğü, Denizli, Aralık, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 04:18 Kaynak: İHA
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