Denizli'de aranması olan 181 şahıs yakalandı, 62'si tutuklandı - Son Dakika

Denizli'de karıştıkları çeşitli suçlardan aranması olan 181 şahıs polis tarafından yakalanırken, şahıslardan 62'si çıkarıldıkları mahkemeler tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.



Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, 9-15 Aralık tarihleri arasında adli makamlardan gelen yakalama müzekkerelerine istinaden 181 şahsın yakalandığı belirtildi. İşlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şahıslardan 62'si çıkarıldıkları mahkemeler tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildiği bildirildi. - DENİZLİ