Denizli'de arbede sırasında ateş alan tüfekle yaralanan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Denizli'de arbede sırasında ateş alan tüfekle yaralanan kişi hayatını kaybetti

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde arbede sırasında ateş alan av tüfeğiyle ağır yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde arbede sırasında ateş alan av tüfeğiyle ağır yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti.

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Gölcük Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Ramazan D. ile Bayram Çağı karşılaştı.

Aralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Çağı evinden av tüfeğini getirdi.

Bu sırada çıkan arbedede av tüfeğinin ateş alması sonucu Çağı ağır yaralandı.

Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırılan Çağı, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Soruşturma başlatan jandarma, Ramazan D'yi gözaltına aldı.

Acıpayam, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 07:05 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Denizli'de arbede sırasında ateş alan tüfekle yaralanan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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