Denizli' de 'arsa mirası' tartışmasında kan aktı: 1 tutuklama - Son Dakika

DENİZLİ'nin Babadağ ilçesinde 'arsa mirası' anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada akrabası 79 yaşındaki Sait Tülüoğlu'nu av tüfeğiyle vurup öldüren Mehmet Kaba (37), sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında, Demirli Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçi Mehmet Kaba (37), iddiaya göre, arsa mirası nedeniyle bir süredir anlaşmazlık yaşadığı akrabası Sait Tülüoğlu'nun yaşadığı eve gitti. Evin bahçesinde ikili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Mehmet Kaba, yanında getirdiği av tüfeği ile Sait Tülüoğlu'na ateş etti. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde göğsüne saçmaların isabet ettiği Tülüoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Şüpheli Mehmet Kaba ise suç aletiyle birlikte olay yerinde gözaltına alındı. Savcının incelemesinin ardından Tülüoğlu'nun cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Şüpheli Kaba'nın jandarmadaki ilk ifadesinde, konuşmak için Sait Tülüoğlu'nun evine gittiğini, burada tartışmaya başladıkları sırada Tülüoğlu'nun kendisine küfrettiğini ileri sürüp, korkutmak amacıyla ateş ettiğini söylediği öğrenildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kaba, tutuklandı.

- Denizli