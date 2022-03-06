Denizli'de Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu tiyatro oyunu sergiledi - Son Dakika

Denizli'de, Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu üyeleri "Ana Gökyüzü Delinmiş" isimli oyunu sahneledi.

Merkezefendi Belediyesi ve Denizli Kadın Platformu tarafından organize edilen, ödüllü oyuncu ve yönetmen 64 yaşındaki Ümmiye Koçak'ın yönettiği oyunda oyuncular, naylon yemeni ve şalvarlarıyla rol aldı.

Oyunda bazı kadınlar erkek rollerini canlandırdı. Çevre kirliliğine dikkati çeken oyuncular, doğanın temiz tutulması konusuna vurgu yaptı.

Yaklaşık 1000 kişinin izlediği oyunda salonda yer bulamayan bazı izleyiciler koltuk aralarına oturdu. Tek perde olarak sahnelenen oyun yaklaşık 45 dakika sürdü.

Oyun öncesinde açıklama yapan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, kendilerini bu etkinlikte yalnız bırakmayan herkese teşekkür ettiğini söyledi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle böyle bir organizasyon düzenlediklerini belirten Doğan, "Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu'nun kadınlarımıza örnek olsun istedim. Emekçi kadınlar gününde onları buraya davet ettim. Köyde mücadele veren, alın teriyle ve emeğiyle kazanarak çocuklarını büyüten kadınlarımıza örnek olsun istedim. Hiçbir zaman umutsuzluğa yer yok." diye konuştu.