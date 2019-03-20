Denizli'de artçı sarsıntılar devam ediyor
1 saat önce
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar yaşanıyor.
Denizli
'nin Acıpayam
ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar yaşanıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 11:36
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