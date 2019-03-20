Son Dakika Haberleri: Denizli'de artçı sarsıntılar devam ediyor

Denizli'de artçı sarsıntılar devam ediyor

1 saat önce

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar yaşanıyor.

Denizli'de artçı sarsıntılar devam ediyor, System.String[]
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar yaşanıyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 11:36 

Acıpayam, Denizli, Ekonomi
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