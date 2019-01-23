Son Dakika Haberleri: Denizli'de Asayiş

Denizli'de Asayiş

55 dakika önce

Denizli'nin Buldan ilçesinde komşular arasındaki kavgada bir kişi bıçakla ağır yaralandı.

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Denizli'nin Buldan ilçesinde komşular arasındaki kavgada bir kişi bıçakla ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahallesi'nde bir apartmanda komşu olan Soner T (34) ile Mehmet M (42) arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.


Bahçede meydana gelen kavgada Soner T, Mehmet M'yi bıçakla yaraladı.

Mehmet M, Buldan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Şüpheli Soner T, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İnşaattan düşen kişi yaralandı

Acıpayam ilçesinde, inşaat halindeki binanın 2. katından düşen kişi yaralandı.

Yukarı Mahallesi Çarşı Caddesi'nde devam eden bir inşaatın 2. katından düşen İbrahim Çelen, sağlık ekiplerinden yardım istedi.

İtfaiye ekiplerince kurtarılan Çelen, Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çelen'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:07 Kaynak: AA

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