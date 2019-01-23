Denizli'de Asayiş

Denizli
'nin Buldan
ilçesinde komşular arasındaki kavgada bir kişi bıçakla ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahallesi'nde bir apartmanda komşu olan Soner T (34) ile Mehmet M (42) arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.
Bahçede meydana gelen kavgada Soner T, Mehmet M'yi bıçakla yaraladı.
Mehmet M, Buldan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Şüpheli Soner T, polis ekiplerince gözaltına alındı.
İnşaattan düşen kişi yaralandı Acıpayam
ilçesinde, inşaat halindeki binanın 2. katından düşen kişi yaralandı.
Yukarı Mahallesi Çarşı Caddesi'nde devam eden bir inşaatın 2. katından düşen İbrahim Çelen, sağlık ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye
ekiplerince kurtarılan Çelen, Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çelen'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.