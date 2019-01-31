Son Dakika Haberleri: Denizli'de Asayiş

Denizli'de Asayiş

1 saat önce

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Selim Açık'ın kullandığı 06 PRF 46 plakalı otomobil, Deliktaş Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı.


Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.


İtfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarılan yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.


Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.


Minibüsün kundaklandığı iddiası


Merkezefendi ilçesinde, park halindeki bir minibüsün yanıcı madde dökülerek ateşe verildiği öne sürüldü.


Çakmak Mahallesi'nde bulunan mezarlıkta park halindeki 20 V 8167 plakalı minibüsün yandığını görenler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.


Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.


Minibüste hasarın meydana geldiği olayda kundaklama iddiası üzerinde duruluyor.

Kara yolunda mahsur kalanları itfaiye kurtardı

Öte yandan Çameli- Fethiye kara yolunda akşam saatlerinde etkisini arttıran kar yağışının ardından yolda mahsur kalan vatandaşları itfaiye ekipleri kurtardı.

Biriken kar nedeniyle yolda kalan 4 otomobil sürücüsü, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, sürücü ve yanındakileri tahliye ederek itfaiye merkezine götürdü.

Karayolları ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 09:07 Kaynak: AA

Pamukkale, İtfaiye, Denizli, Güncel
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