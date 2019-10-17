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Denizli'de asayiş

2 saat önce

Denizli'de düzenlenen kaçak içki operasyonunda 223 litre kaçak içki ele geçirildi.

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Denizli'de düzenlenen kaçak içki operasyonunda 223 litre kaçak içki ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak içki üretildiği ihbarı üzerine şehir merkezindeki bir depoya operasyon düzenledi. Baskında depo olarak kullanılan yerde farklı alkollü içkilerin kaçak olarak üretiminde kullanılan düzenekler tespit edildi.

Yapılan aramada 223 litre kaçak içki, 48 bin sahte bandrol, 12 bin 500 şişe kapağı, 2 bin 900 boş şişe, 645 litre etil alkol el geçirildi.


Uyuşturucu ticareti yaptığı belirtilen 22 kişi tutuklandı


Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve kullandığı tespit edilen şahıs ve organizasyonlara yönelik çalışma başlattı.


Ekiplerin 14 gün içerisinde düzenlediği operasyonlarda 101 şüpheli yakalandı.


Evlerde yapılan aramalarda 35 ecstasy hap, 75 gram eroin, 1 kilo 182 gram esrar, 130 gram metamfetamin, 1 kilo 223 gram skunk, 171 methadone hap, 50 sentetik ecza hap ele geçirildi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 22 kişi uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklandı, 79 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Ekiplerin gerçekleştirdiği denetimlerde 15 eğlence merkezine 41 bin 537 lira idari ceza uygunladı.


484 şüpheli gözaltına alındı

Öte yandan son 14 günde, ekiplerinde sabit uygulama noktaları ve olaylara müdahale sırasında 65 bin 770 kişinin GBT sorgusu yapıldığı ve bu sorgulamalar sonrasında aranması olan 484 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Ayrıca çalındığı tespit edilen 7 bisiklet, 1 otomobil, 1 televizyon, 9 cep telefonu, 3 bıçak 1 matkap, 2 spiral, 2 su sayacı, 1 tornavida, 1 tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 04:10 Kaynak: AA
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