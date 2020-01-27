Denizli'de asayiş - Son Dakika

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Denizli'de asayiş

6 saat önce

Denizli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

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Denizli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında, örgüte üye olduğu ve kente geldiği belirlenen kişiye yönelik çalışma başlattı.

Şüpheli, ikametinde gözaltına alındıktan sonra emniyete götürüldü.


169 litre kaçak alkol ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, alkol kaçakçılığına yönelik yaptığı çalışmada şüphe üzerine bir eve operasyon düzenledi.


Bir şüphelinin yakalandığı evdeki aramada 169 litre kaçak alkol, 41 litre etil alkol ele geçirildi.


Eğlence merkezleri denetlendi


İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentteki eğlence merkezlerinde denetim gerçekleştirdi.


Denetlenen 7 iş yerine 10 bin 90 lira idari para cezası uygulandı.

Günübirlik evlere denetim


Denizli'de, günlük kiralanan evlere yönelik denetimlerde 9 apart sahibine toplam 99 bin 135 lira ceza kesildi.


İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kınıklı ve İstiklal mahalleleri başta olmak üzere 32 ayrı ayrı adresteki günübirlik konaklama amacıyla kiraya verilen apart türü evlerde eş zamanlı uygulama gerçekleştirdi.


Kontrol edilen 425 aparttan polis ekipleri güncel kayıt tutmayan, sistemde kaydı bulunmayan ve kaçak işletmecilik yapan 9 apart sahibine toplam 99 bin 135 lira ceza uyguladı.


Asayiş uygulamaları


Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, resmi belgede sahtecilik suçundan 2 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan zanlı cezaevine gönderildi.

Ayrıca haklarında arama kararı tespit edilen 131 kişiden 40'ı cezaevine gönderildi.

Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 05:12 Kaynak: AA
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