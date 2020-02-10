Denizli'de asayiş - Son Dakika

Bir süre takip edilen M.S adlı şüphelinin aracını durduran ekipler, yapılan aramada 50'er banknotlar halinde toplam 304 sahte Avusturalya doları ele geçirdi.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 bin 805 kaçak parfüm, güneş gözlüğü, 660 kaçak sigara, 254 litre kaçak alkol, 13 paket nargile tütünü ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kent genelinde kaçakçılık yaptığı ileri sürülen 8 kişiyi takibe aldı.

Kontrol edilen 177 aparttan güncel kayıt tutmayan, sistemde kaydı bulunmayan ve kaçak işletmecilik yapan 12 apart sahibine toplam 189 bin 260 lira ceza uygulandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin kentteki eğlence merkezlerinde yönelik denetiminde de 108 iş yerine 8 bin 45 lira idari para cezası uygulandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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