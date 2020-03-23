Denizli'de asayiş denetiminde yakalanan 14 kişi cezaevine gönderildi - Son Dakika

Denizli'deki asayiş denetimlerinde, haklarında yakalama kararı bulunan 14 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, arama kaydı bulunan kişilere yönelik yapılan çalışmalarda 67 kişiyi yakaladı.



Şüphelilerden 14'ü cezaevine gönderildi, diğerleri ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.



Kentte 23 bin 328 kişi Genel Bilgi Toplama (GBT) taramasından geçirildi, çeşitli suçlardan aranması bulunan 115 şüpheli yakalandı.



Kaçakçılık operasyonu



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri de kent genelinde kaçakçılık yaptığı ve sahte pasaport ile kimlik çıkartarak yurt dışına gitmeye çalıştığı ileri sürülen 6 kişiyi takibe alındıktan sonra yakalandı.



Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 8 bin 200 makaron 1600 dolma sigara, 47 kilogram nargile tütünü, 9 kilogram kıyılmış tütün ile 10 sahte pasaport, 7 sahte kimlik, 11 mühür ele geçirildi.



Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.