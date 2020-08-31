Denizli'de asayiş denetiminde yakalanan 48 kişi cezaevine gönderildi - Son Dakika

Denizli'de haklarında yakalama kararı bulunan 48 kişi cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, arama kaydı bulunan kişilere yönelik yapılan çalışmalarda 70 kişiyi yakaladı.

Yakalananlardan 48'i cezaevine gönderildi. Diğerleri ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kentte 16 bin 258 kişi Genel Bilgi Toplama (GBT) taramasından geçirildi.

İl genelinde meydana gelen 681 asayiş olayında yakalanan 409 kişinde 8'i tutuklandı.

Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda, dolandırıclık olayından elde edilen 45 bin lira para, 5 ruhsatsız av tüfeği, 4 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca ve tabancaya ait 43 mermi, 2 bıçak, 6 motorsiklet, 1 elektrikli bisiklet ele geçirildi.

Kentte ruhsatsız bir iş yerinde kumar oynadıkları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 4 kişiye, 8 bin 500 lira idari ceza uygulandı.

Ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayarak maske takmayan 11 kişiye, 9 bin 900 lira ceza kesildi.