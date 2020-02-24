Denizli'de asayiş denetiminde yakalanan 62 kişi cezaevine gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli'de asayiş denetiminde yakalanan 62 kişi cezaevine gönderildi - Son Dakika

Denizli'de asayiş denetiminde yakalanan 62 kişi cezaevine gönderildi

7 saat önce

Denizli'deki asayiş denetimlerinde, haklarında yakalama kararı bulunan 62 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

Denizli'de asayiş denetiminde yakalanan 62 kişi cezaevine gönderildi, System.String[]

Denizli'deki asayiş denetimlerinde, haklarında yakalama kararı bulunan 62 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, arama kaydı bulunan kişilere yönelik yapılan çalışmalarda 175 kişiyi yakaladı.


Şüphelilerden 62'si cezaevine gönderildi, diğerleri ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.


Günlük kiralanan evler denetlendi


İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pamukkale ilçesinde 12 adresteki günübirlik konaklama amacıyla kiraya verilen evlerde eş zamanlı uygulama gerçekleştirdi.


Kontrol edilen 108 evle ilgili güncel kayıt tutmayan, sistemde kaydı bulunmayan ve kaçak işletmecilik yapan 4 kişiye toplam 36 bin 50 lira para cezası uygulandı.


Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri de kentteki eğlence merkezlerine yönelik denetimlerinde 8 iş yerine 18 bin 730 lira idari para cezası kesti.


Kumar oyunlarında kullanıldığı tespit edilen 20 bin 335 lira para, 100 dolar, 338 oyun pulu, 351 fişek ele geçirildi.


Kaçakçılık operasyonu


İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri de kent genelinde kaçakçılık yaptığı ileri sürülen 9 kişiyi takibe aldı.


Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 779 kaçak parfüm, 230 litre kaçak alkol, 469 makaron, 1765 gram kıyılmış tütün ile tarihi eser arama malzemeleri ele geçirildi.


Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Emniyet Müdürlüğü, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 06:38 Kaynak: AA
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