Denizli'de asayiş olaylarında 95 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir hafta içerisinde 36 bin 483 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranması olan 133 kişi yakalanırken, asayiş olayında 95 şüpheli tutuklandı.

Denizli'de polis ekipleri tarafından 29 Kasım- 5 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılan rutin kontroller, sabit uygulama noktaları ve olaylara müdahale sırasında 36 bin 443 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamalar sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 137 şüpheli yakalandı. Asayiş olaylarında ise 95 şüpheli tutuklandı. Yapılan çalışmalarda; 3 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 37 adet mermi, 2 adet bıçak, 1 adet çalıntı otomobil, 3 adet çalıntı motosiklet, 1 adet cep telefonu, 2 adet altın küpe, 4 adet altın yüzük, 2 adet kol saati,1 adet künye ve 1161 TL para ele geçirildi. - DENİZLİ