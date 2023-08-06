Denizli'de Aşırı Sıcaklık Nedeniyle Asfalt Eridi - Son Dakika
Üye Girişi

Denizli'de Aşırı Sıcaklık Nedeniyle Asfalt Eridi

06.08.2023 11:59

Denizli'de 40 dereceyi aşan hava sıcaklığı nedeniyle karayollarında asfalt eridi. Bazı araçlar sıcak nedeniyle hararet yaparak yolda kalırken, otomobillerinden inen sürücülerin ayakkabıları eriyen asfalta yapıştı. Araçlarından inen sürücülerin ayakkabıları da eriyen asfalta yapıştı.

Denizli'de 40 dereceyi aşan hava sıcaklığı nedeniyle karayollarında asfalt eridi. Bazı araçlar sıcak nedeniyle hararet yaparak yolda kalırken, otomobillerinden inen sürücülerin ayakkabıları eriyen asfalta yapıştı.

ARAÇLAR YOLDA KALDI

Aşırı sıcak hava nedeniyle Denizli- Antalya karayolu Cankurtaran mevkiinde asfalt eridi. Karayolunun gidiş ve geliş yönlerindeki 10 kilometrelik alanda eriyen asfalt sürücülere zor anlar yaşattı. Bazı sürücüler araçlarına asfalt yapışmasını engellemek için mücadele verirken, bazı araçlar da hararet yapıp, yolda kaldı.

Denizli'de Aşırı Sıcaklık Nedeniyle Asfalt Eridi

"SICAKTAN ASFALT ERİDİ"

Araçlarından inen sürücülerin ise ayakkabıları eriyen asfalta yapıştı. Otomobili hararet yapan sürücülerden Ahmet Aydoğan, yolda kaldığını belirtip, "Hava sıcaklığı ulaşımı olumsuz etkiliyor. Aracım hararet yapınca, yolda kaldım. Sıcaktan asfalt eridi. Diğer araçlar da ilerlemekte güçlük çekiyor" dedi.

İşte bölgeden kareler;

Denizli'de Aşırı Sıcaklık Nedeniyle Asfalt Eridi
Denizli'de Aşırı Sıcaklık Nedeniyle Asfalt Eridi
Denizli'de Aşırı Sıcaklık Nedeniyle Asfalt Eridi
Denizli'de Aşırı Sıcaklık Nedeniyle Asfalt Eridi
Denizli'de Aşırı Sıcaklık Nedeniyle Asfalt Eridi
Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Denizli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de Aşırı Sıcaklık Nedeniyle Asfalt Eridi - Son Dakika


Son Dakika
12:41 Son Dakika: Pakistan'da tren kazası! Yolcular raydan çıkan vagonlarda mahsur kaldı, çok sayıda ölü ve yaralı var
12:36 Son Dakika! Pakistan'da tren kazası! Yolcular raydan çıkan vagonlarda mahsur kaldı, çok sayıda ölü ve yaralı var
11:51 ECOWAS, Nijer'deki darbeye karşı müdahale seçeneklerini değerlendiriyor
11:47 Nijer'de cuntaya verilen 1 haftalık süre bugün doluyor! Askeri müdahale an meselesi
11:27 Türkiye'nin vize serbestisi sonbaharda görüşülecek
11:23 Erdoğan'ın resti karşılık buldu! AB üst düzey yetkilisi vize serbestisi için sonbaharı işaret etti
10:59 ABD'li Ünlü Doktor Bebeğini Vurup İntihar Etti
10:55 ABD'yi ayağa kaldıran olay! Ünlü doktor bebeğini silahla vurup intihar etti
10:45 Çin, Filipinler'in takviye botuna izin vermedi
10:43 Çin ve Filipinler'i savaşın eşiğine getiren olay! Botlara tazyikli suyla müdahale ettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2023 13:08:15. #1.12#
SON DAKİKA: Denizli'de Aşırı Sıcaklık Nedeniyle Asfalt Eridi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement