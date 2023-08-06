Denizli'de Aşırı Sıcaklık Nedeniyle Asfalt Eridi

Denizli'de 40 dereceyi aşan hava sıcaklığı nedeniyle karayollarında asfalt eridi. Bazı araçlar sıcak nedeniyle hararet yaparak yolda kalırken, otomobillerinden inen sürücülerin ayakkabıları eriyen asfalta yapıştı.

ARAÇLAR YOLDA KALDI

Aşırı sıcak hava nedeniyle Denizli- Antalya karayolu Cankurtaran mevkiinde asfalt eridi. Karayolunun gidiş ve geliş yönlerindeki 10 kilometrelik alanda eriyen asfalt sürücülere zor anlar yaşattı. Bazı sürücüler araçlarına asfalt yapışmasını engellemek için mücadele verirken, bazı araçlar da hararet yapıp, yolda kaldı.

"SICAKTAN ASFALT ERİDİ"

Araçlarından inen sürücülerin ise ayakkabıları eriyen asfalta yapıştı. Otomobili hararet yapan sürücülerden Ahmet Aydoğan, yolda kaldığını belirtip, "Hava sıcaklığı ulaşımı olumsuz etkiliyor. Aracım hararet yapınca, yolda kaldım. Sıcaktan asfalt eridi. Diğer araçlar da ilerlemekte güçlük çekiyor" dedi.

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