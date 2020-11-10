Denizli'de Atatürk'ü en iyi minik Zeynep anlattı - Son Dakika

Denizli'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma etkinlikleri kapsamından ilkokullar arası düzenlenen resim yarışmasında 9 yaşındaki minik Zeynep 1'inci oldu.

Denizli'de 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri kapsamında ilkokullar arası resim yarışması düzenlendi. Kent genelinde düzenlenen Atatürk'ü özlüyorum. Çünkü" isimli yarışmada Buldan Güngör Cerit Cumhuriyet İlkokulu 4/A sınıfı öğrencisi Zeynep Lal Başkonyalı resim dalında il birincisi oldu. Denizli'de Atatürk'ü en iyi anlatan 9 yaşındaki Zeynep'e ödülü anma töreni sırasında verildi. - DENİZLİ