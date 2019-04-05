Son Dakika Haberleri: Denizli'de Atlı Cirit Heyecanı Yaşanacak

Denizli'de Atlı Cirit Heyecanı Yaşanacak

1 saat önce

Denizli'de hafta sonu Atlı Cirit 1. Lige yükselme müsabakaları oynanacak.

Denizli'de Atlı Cirit Heyecanı Yaşanacak, System.String[]
Denizli'de hafta sonu Atlı Cirit 1. Lige yükselme müsabakaları oynanacak.

Denizli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu faaliyet programında yer alan 2018-2019 sezonu Atlı Cirit 1. Lige Yükselme müsabakalarına Denizli'nin ev sahipliği yapacağı belirtildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Spor Oyunları Spor Kompleksi Atlı Cirit Sahası'nda oynanacak yükselme müsabakaları 7 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek. Erzurum, Erzincan, Bursa ve Manisa illerinden gelecek kulüplerin yer alacağı maçlarda takımların tek hedefi şampiyonluk 6 Nisan Cumartesi günü yapılacak teknik toplantı ile start alacak program ertesi gün yapılacak açılış töreni ve maçlarla devam edecek. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:22 Kaynak: İHA

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Denizli, Güncel
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