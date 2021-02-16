Denizli'de ATV devrildi: 2 yaralı - Son Dakika
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Denizli'de ATV devrildi: 2 yaralı

16.02.2021 19:46
Denizli'de ATV devrildi: 2 yaralı

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, ATV'nin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, ATV'nin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Çamlık Dağı Çakıroluk mevkisinde meydana geldi. Buğra Sutek'in kullandığı ATV, kontrolden çıkarak, devrildi. Kazada Sutek ile arkasında yolculuk eden Batuhan Özçelik yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, yaralıların yerini tespit etti. Kurtarma çalışması başlatan ekipler, yaralıları sedye ile ambulansa taşıdı. Ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.


Denizli'de ATV devrildi: 2 yaralı
Denizli'de ATV devrildi: 2 yaralı
Denizli'de ATV devrildi: 2 yaralı
Denizli'de ATV devrildi: 2 yaralı
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Toros Dağları, Merkezefendi, Denizli, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Denizli'de ATV devrildi: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizli'de ATV devrildi: 2 yaralı - Son Dakika
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