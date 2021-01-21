Denizli'de avladıkları yavru domuzunu köpeklerle eziyet çektirerek telef eden 4 kişiye para cezası verildi - Son Dakika

Denizli'nin Buldan ilçesinde avladıkları yavru yaban domuzunu köpekleriyle eziyet çektirerek telef eden ve görüntülerini sosyal medyada paylaşan 4 kişiye 17 bin 561 lira ceza uygulandı.

Denizli Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada yavru domuzun köpekler tarafından telef edildiğine yönelik görüntülerin paylaşıldığı ihbarı üzerine çalışma yürüttü.

Kurudere ile Kaşıkçı mahalleleri arasında kaçak yaban domuzu avı yapan ve avladıkları yavru yaban domuzunu köpekleriyle eziyet çektirerek telef eden 4 kişiyi tespit eden ekipler, bu kişilere Kara Avcılığı Kanunu ve Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında toplam 17 bin 561 lira ceza kesti, av malzemelerine el koydu.