Denizli'de avuçlar Mehmetçik için açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli'de avuçlar Mehmetçik için açıldı - Son Dakika

Denizli'de avuçlar Mehmetçik için açıldı

6 saat önce

Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için tüm yurtta camilerde sabah namazında Fetih Suresi okundu.

Denizli'de avuçlar Mehmetçik için açıldı, System.String[]

Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için tüm yurtta camilerde sabah namazında Fetih Suresi okundu. Denizli'de öğle namazının ardından camilerde vatandaşlar Mehmetçik için dua okudu.


Tüm yurtta sabah namazı vaktinde camilerde kahraman Mehmetçikler için Kur'anı Kerim ve Fetih Suresi okunarak dua edildi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş sosyal medya hesabından, İdlib'e düzenlenen 'Bahar Kalkanı Harekatı' için Fetih Suresi'nin okunacağını duyurmasıyla vatandaşlar, sabah namazında camilerde bir araya geldi. Denizli'de Delikliçınar Yeni Cami'de ve diğer camilerde öğle namazının ardından vatandaşlar ferdi olarak da dualar okumaya devam etti.


Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için eller semaya açıldı. - DENİZLİ

Fetih Suresi, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:45 Kaynak: İHA
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