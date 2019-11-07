Son Dakika Haberleri: Denizli'de ayağını silaj makinesine kaptıran genç ağır yaralandı
Son Dakika Güncel Denizli'de ayağını silaj makinesine kaptıran genç ağır yaralandı

Denizli'de ayağını silaj makinesine kaptıran genç ağır yaralandı

7 saat önce

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde ayağı silaj makinesine kaptıran kişi ağır yaralandı.

Denizli'de ayağını silaj makinesine kaptıran genç ağır yaralandı, System.String[]

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde ayağı silaj makinesine kaptıran kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çiftlik Mahallesi'nde çiftçilik yapan ailesine mısır tarlasında yardım eden 17 yaşındaki Resul E, bacağını silaj makinesine kaptırdı.

Durumu gören aile fertleri, makineyi durdurarak 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Ayağı bileğinden kopan genç, Pamukkale Üniversitesi Hastanesine (PAÜ) kaldırıldı.

Makineye sıkışan gencin ayağı itfaiye ekiplerince çıkarılarak buz kovası içinde hastaneye yetiştirildi.

Ağır yaralanan Resul E'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Acıpayam, Çiftlik, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:02 Kaynak: AA
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