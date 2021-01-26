Aydınlatma direğinin elektrikli bisikletin üzerine düşmesi kameraya yansıdı - Son Dakika

Ahmet Tavşan'ın hafif şekilde yaralandığı olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Direk, bu sırada yoldan geçmekte olan Ahmet Tavşan'ın kullandığı elektrikli bisikletin ön kısmına çarptı.

Denizli 'de bir elektrikli bisikletin üzerine aydınlatma direğinin düşmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

"Şu an daha fazlasını yapmıyorum" diyen ünlü model Anna Falchi tamamen soyunmak için şampiyonluğu bekliyor