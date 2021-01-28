Denizli'de aynı aileden 3 kişi aynı gün obezite ameliyatı oldu - Son Dakika

Denizli'de fazla kiloları nedeniyle sağlık problemleri yaşayan aynı aileden 3 kişi, aynı gün obezite ameliyatı oldu.

Kentteki özel bir hastaneden yapılan açıklamaya göre, 106 kilo ağırlığındaki Mehmet Porsuk (33) ve 96 kilo ağırlığındaki Medine Porsuk (33) çifti ile 106 kilo ağırlığındaki abla Meryem Yıldız (39), fazla kiloları nedeniyle Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Onur Birsen'e başvurdu.

Birlikte ameliyat olmak isteyen üç kişiye Doç. Dr. Birsen tarafından arka arkaya operasyon yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Medine Porsuk, fazla kiloları nedeniyle şeker, tansiyon gibi problemleri olduğunu belirterek, "En çok da bu yüzden obezite ameliyatı olmak istedim. Eşimle muayeneye geldiğimizde doktorumuz ve ekibinden aldığımız bilgiler sonrası ameliyat olmaya karar verdik. Yalnızca zayıflamak değil eski sağlığıma kavuşabilecek olmam beni çok mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını kaydeden Meryem Yıldız da günlük ihtiyaçlarını yerine getirirken zorluk çektiğini, ameliyat sonrası kendisini yeniden doğmuş gibi hissettiğini belirtti.

Genel Cerrahi Uzmanı Doç Dr. Onur Birsen ise obezite ameliyatlarının düşük riskle yapılabildiğini dile getirerek, "Laparoskopik cerrahinin gelişmesi ile bu tür ameliyatlar, karın açılmadan küçük deliklerle teknolojik cihazlar yardımıyla yapılabilmektedir. Doğru ameliyat ve ameliyat sonrası beslenme kurallarına uyulması ile hastalar sağlıklı olarak kabul edilen kilo düzeyine 1-1,5 yıl gibi kısa bir sürede ulaşırlar." görüşüne yer verdi.