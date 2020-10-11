Denizli'de ayva üreticisinin yüzü gülüyor - Son Dakika

Denizli'de ayva üreticisinin yüzü gülüyor

11.10.2020 10:04
Denizli'de ayva üreticisinin yüzü gülüyor, System.String[]

DENİZLİ'de yaklaşık 10 bin dekar alanda yapılan ayva üretiminde, hasat dönemi başladı.

DENİZLİ'de yaklaşık 10 bin dekar alanda yapılan ayva üretiminde, hasat dönemi başladı. Denizli Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, kentte üretilen ayvaların yüzde 80'inin başta Suudi Arabistan ve Rusya olmak üzere Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ihraç edildiğini belirterek, bu yıl yaklaşık 20 bin ton rekolte beklediklerini söyledi.

Denizli'de ayva üretiminin yoğun yapıldığı Pamukkale ilçesinde, çiftçiler arazilerinde yıl boyunca hummalı bir çalışmayla ürettikleri ürünlerini toplamaya başladı. Hasat heyecanının yaşandığı ilçede, geçen yıla göre rekoltede yaşanan artış ve kalitenin yüksek oluşu üreticilerin yüzünü güldürdü. İşçiler tarafından bahçelerden özenle toplanan Eşme-limon cinsi ayvalar, temizlendikten sonra kasalara konularak iç piyasaya ve yurt dışına gönderiliyor. Denizli Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, il genelinde üretilen ayvaların yüzde 80'inin ihraç edildiğini söyledi. Ayvadaki rekolte ve kalitenin memnun edici olduğunu ifade eden Gemici, "Bölgemizde üretilen ayvalar yüksek kalite standartlarına sahip. Bu yıl 20 bin tonun üzerinde rekolte bekliyoruz. Kentimizde üretilen ayvanın raf ömrü uzun. Kalitesi ve aroması yüksek. Kilosu kalitesine göre 4 liradan başlayarak alıcı buluyor. Ürünlerimizin yüzde 80'i başta Suudi Arabistan ve Rusya olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor" dedi.

Rekolte ve fiyattan memnun olduğunu dile getiren ayva üreticisi Bayram Dağlı, "Bu yılki hasadımız verimli geçiyor. 9 dönümlük arazimde geçen yıl 30 ton ayva üretimi yapmıştık. Bu yıl 45 ton rekolte bekliyoruz. Ovamızın iklimi uygun olduğu için ayvalarımız daha lezzetli ve kaliteli oluyor. Yiyenler çok memnun kalıyor" diye konuştu.'SERT KIŞ BİZE BEREKET GETİRİR'Üretici Ramazan Turgut ise, ilçelerinin ayva üretimi için elverişli topraklara sahip olduğunu belirterek, hasat döneminin kendileri için sevindirici geçeceğini söyledi. Turgut, ayvanın çok olduğu yıllarda kış mevsiminin sert geçeceği yönündeki inanışın hatırlatılması üzerine, "Eskiden çetin kış mevsimleri yaşadığımız oluyordu. Ancak o dönemlerde böyle yaygın ayva bahçelerimiz yoktu. Geleneksel olarak yapılan ayva üretiminde gözlemlenen bir inanış bu. Ninelerimiz, dedelerimiz ayvanın bol olduğu yıllar kışın çetin geçeceğini söylerdi. Keşke kış mevsimi sert geçse. Sert kış bize bereket getirir" dedi.

Denizli'de ayva üreticisinin yüzü gülüyor
Denizli'de ayva üreticisinin yüzü gülüyor
Denizli'de ayva üreticisinin yüzü gülüyor
Denizli'de ayva üreticisinin yüzü gülüyor
Denizli'de ayva üreticisinin yüzü gülüyor
Denizli'de ayva üreticisinin yüzü gülüyor
Denizli'de ayva üreticisinin yüzü gülüyor
Denizli'de ayva üreticisinin yüzü gülüyor
Denizli'de ayva üreticisinin yüzü gülüyor
Denizli'de ayva üreticisinin yüzü gülüyor
Denizli'de ayva üreticisinin yüzü gülüyor

Suudi Arabistan, Ziraat Odası, Denizli, Hasat, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Denizli'de ayva üreticisinin yüzü gülüyor - Son Dakika

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