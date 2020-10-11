Denizli'de ayva üreticisinin yüzü gülüyor - Son Dakika

DENİZLİ'de yaklaşık 10 bin dekar alanda yapılan ayva üretiminde, hasat dönemi başladı. Denizli Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, kentte üretilen ayvaların yüzde 80'inin başta Suudi Arabistan ve Rusya olmak üzere Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ihraç edildiğini belirterek, bu yıl yaklaşık 20 bin ton rekolte beklediklerini söyledi.

Denizli'de ayva üretiminin yoğun yapıldığı Pamukkale ilçesinde, çiftçiler arazilerinde yıl boyunca hummalı bir çalışmayla ürettikleri ürünlerini toplamaya başladı. Hasat heyecanının yaşandığı ilçede, geçen yıla göre rekoltede yaşanan artış ve kalitenin yüksek oluşu üreticilerin yüzünü güldürdü. İşçiler tarafından bahçelerden özenle toplanan Eşme-limon cinsi ayvalar, temizlendikten sonra kasalara konularak iç piyasaya ve yurt dışına gönderiliyor. Denizli Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, il genelinde üretilen ayvaların yüzde 80'inin ihraç edildiğini söyledi. Ayvadaki rekolte ve kalitenin memnun edici olduğunu ifade eden Gemici, "Bölgemizde üretilen ayvalar yüksek kalite standartlarına sahip. Bu yıl 20 bin tonun üzerinde rekolte bekliyoruz. Kentimizde üretilen ayvanın raf ömrü uzun. Kalitesi ve aroması yüksek. Kilosu kalitesine göre 4 liradan başlayarak alıcı buluyor. Ürünlerimizin yüzde 80'i başta Suudi Arabistan ve Rusya olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor" dedi.